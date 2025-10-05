Skip to main content

Colpo in trasferta del Cosenza, battuto 2-1 l’Audace Cerignola

Prima sconfitta in casa per i pugliesi, mentre continua il momento positivo per i lupi. Decisive le reti di Kouan e Florenzi

Pubblicato il: 05/10/2025 – 22:57
COSENZA Continua il momento positivo, almeno sul campo, per il Cosenza. I lupi si impongono anche in casa dell’Audace Cerignola, vincendo 2-1 al termine di una partita combattuta ed equilibrata. Le reti di Kouan e Florenzi regalano i tre punti ai rossoblù che salgono al terzo posto in classifica. Il primo sprint è del Cosenza, con i rossoblù che chiedono un rigore su Mazzocchi, non concesso dopo una revisione con il FVS. Poi i padroni di casa prendono coraggio e si spingono in avanti, trovando il gol con Emmausso al 34′. I lupi reagiscono, prima vanno vicino al gol con Kouan, poi trovano il pareggio proprio con il suo colpo di testa allo scadere del primo tempo. Ripresa che inizia con il Cosenza in avanti: al 59′ Ricciardi viene richiamato da mister Buscè, al suo posto Florenzi. Sarà proprio lui a decidere il match solo quattro minuti dopo, battendo Greco con un tiro incrociato. Nel finale i lupi resistono all’assalto del Cerignola, conquistando altri tre punti.

