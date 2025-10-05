Regionali in Calabria, l’affluenza alle 19 è del 23%
Si tratta di un dato in linea con quello del 2021. Catanzaro la provincia con più affluenza, Vibo fanalino di coda
CATANZARO L’affluenza al voto alle 19 per le elezioni regionali in Calabria, aggiornata dal sito Eligendo, è del 23,22% (2400 sezioni su 2406). Si tratta di un dato, al momento, in leggera crescita rispetto al 22,68% del 2021. Per quanti riguarda le singole province, Catanzaro è quella con l’affluenza più alta con il 26%, seguita da Reggio Calabria e Crotone, rispettivamente con il 24,75% e 23,34%. Agli ultimi due posti Cosenza (21,43%) e Vibo Valentia (20,64%). Lamezia chiude al 24,19%, circa il 2% in più rispetto alla tornata precedente. L’affluenza al voto alle 12 per le elezioni regionali in Calabria è stata del 7,7%.
Nota sul dato dell’affluenza in Calabria
In Calabria ci sono 1.888.368 aventi diritto, più dei residenti in Regione – 1.855.454 (dall’ultimo censimento del 2021) -, perché al loro interno si contano anche 367.000 calabresi residenti all’estero e iscritti all’Aire, e dunque aventi diritto (di questi non vota quasi nessuno, perché per le Regionali non è previsto voto per corrispondenza). In Calabria circa 250/300 mila persone (tra studenti e lavoratori) sono domiciliate fuori, ma mantengono comunque la residenza in Regione. Analizzando i numeri, gli aventi diritto che effettivamente vivono e votano in Calabria sono circa 1.200.000, ma la percentuale dell’affluenza viene calcolata sulla cifra iniziale di 1.888.368, risultando così molto spesso sensibilmente più bassa rispetto ad altre Regioni. (redazione@corrierecal.it)
