Occhiuto rieletto presidente, gli auguri dei sindacati

Senese (Uil Calabria): «La priorità sono chiare». Lavia (Cisl Calabria): «Pronti a collaborare»

Pubblicato il: 06/10/2025 – 20:34
La Uil Calabria rivolge le più sentite congratulazioni al Presidente Roberto Occhiuto per la sua vittoria elettorale e la riconferma alla guida della Regione Calabria. «Il risultato ottenuto – afferma Mariaelena Senese – rappresenta un segnale chiaro da parte dei calabresi, che chiedono continuità ma anche coraggio nell’affrontare con determinazione le emergenze e le sfide della nostra terra. La UIL Calabria esprime fin da subito la propria disponibilità a un confronto costruttivo, ripartendo da dove ci eravamo lasciati per  definire strategie comuni per il rilancio della Calabria. Le priorità sono chiare: lavoro dignitoso, sanità pubblica efficiente, infrastrutture adeguate, lotta alla povertà e valorizzazione dei giovani. La nostra organizzazione è pronta a fare la propria parte – prosegue il Segretario – con la volontà di contribuire attivamente a costruire un modello di sviluppo equo, inclusivo e sostenibile per tutti i calabresi. Si esprime fin da subito la piena disponibilità a riavviare rapidamente un confronto operativo, in continuità con quanto già intrapreso nella fase precedente, al fine di dare continuità ai percorsi di dialogo istituzionale e agli impegni condivisi. La Uil Calabria rinnova dunque l’augurio di buon lavoro al Presidente Occhiuto e auspica che si possa avviare al più presto un percorso di confronto istituzionale  e continuativo».
«La Cisl calabrese – scrive in una nota il Segretario Generale Giuseppe Lavia – augura buon lavoro al riconfermato Presidente della Giunta Regionale on. Roberto Occhiuto. Pronti, come sempre, a collaborare, nel rispetto dei ruoli, per contribuire allo sviluppo della nostra regione. Lavoro dignitoso, infrastrutture, investimenti, sanità: questi i temi centrali rispetto ai quali proseguire e rafforzare confronto e impegno congiunto. Auspichiamo che, sulle grandi questioni, fra le varie forze politiche, possano esserci convergenze utili alla Calabria e ai calabresi».

