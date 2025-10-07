Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 12:51
Agguato a colpi d’arma da fuoco a Reggio Calabria: ferito un 60enne

La sparatoria nel quartiere Saracinello. L’uomo, un carrozziere, è stato trasportato al Gom. In corso i rilievi e le indagini della Procura reggina

Pubblicato il: 07/10/2025 – 12:19
Agguato a colpi d'arma da fuoco a Reggio Calabria: ferito un 60enne

REGGIO CALABRIA Un 60enne è stato ferito questa mattina, intorno alle 8, nel corso di un agguato a Reggio Calabria, nel quartiere Saracinello, zona sud della città. Secondo le prime ricostruzioni, Giuseppe Bullace, di professione carrozziere, è stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco. L’uomo è stato soccorso e trasportato al Grande ospedale metropolitano, dove è ricoverato.
La Procura di Reggio Calabria ha avviato le indagini, condotte dalla Squadra mobile. Si sta cercando di ricostruire la dinamica dell’agguato e il contesto in cui è maturato. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti e della scientifica per i rilievi. (m.r.)

