Ultimo aggiornamento alle 12:51
l’operazione

Detenzione e spaccio di droga, denunciati 2 minori a Gioia Tauro

I giovani, di 17 e 14 anni, sono stati fermati dalla Polizia nei pressi della stazione ferroviaria

Pubblicato il: 07/10/2025 – 11:59
REGGIO CALABRIA La Polizia di Stato ha fermato e denunciato due giovani, un 17enne ed un 14enne, per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Nel pomeriggio di venerdì scorso, personale del Commissariato di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, ha notato due ragazzi, fermi in prossimità dell’ingresso della stazione ferroviaria di Gioia Tauro, intenti a confabulare a distanza ravvicinata ed a controllare dei piccoli involucri tenuti tra le mani. Insospettiti dal loro comportamento, gli agenti hanno sottoposto a controllo i due e, dopo un breve colloquio con i poliziotti, i ragazzi hanno consegnato spontaneamente la sostanza stupefacente in loro possesso, unitamente ad un bilancino di precisione occultato all’interno della tasca di una felpa. Al termine dell’attività, sono stati sequestrati 10 involucri di hashish, dal peso complessivo di circa 9 grammi, ed i due minori, originari rispettivamente di Cinquefrondi e della Romania, sono stati denunciati alla competente Procura per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio in concorso.

