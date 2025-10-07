Lupi: «Dalla Calabria un segnale forte. La buona politica esiste» – VIDEO

il messaggio

ROMA «Amici calabresi, grazie da parte di tutti noi». Inizia così il messaggio video che Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, ha affidato ai social per commentare con soddisfazione l’esito delle ultime elezioni regionali in Calabria, dove il partito ha raggiunto il 4% dei consensi ed eletto due consiglieri regionali. Un risultato definito «fondamentale» da Lupi, che ha voluto sottolineare il ruolo del coordinatore regionale Pino Galati, dei militanti e dei candidati che hanno contribuito a questo successo. «È la testimonianza – ha detto – di quanto sia importante il nostro progetto politico per dare forza ai moderati nel centrodestra, ma soprattutto per riaffermare la politica come moralità del fare».

Nel suo intervento, Lupi ha anche ricordato i numeri ottenuti nelle Marche («quasi il 2%»), ribadendo che il percorso intrapreso è quello giusto: «Serve passione, coraggio, responsabilità e anche gratuità». Un messaggio chiaro ai delusi e agli opportunisti della politica: «Non consideriamo i partiti come un autobus da cui si sale e si scende a seconda delle aspettative di successo».

«La Calabria e le Marche – ha aggiunto – hanno testimoniato che la buona politica esiste. Ma soprattutto, che la politica può ancora essere coraggio della responsabilità e passione per i nostri ideali».

Nel video Lupi ringrazia tutti coloro che hanno creduto nel progetto di Noi Moderati, oggi più che mai determinato a rafforzare la propria presenza nel centrodestra nazionale. (redazione@corrierecal.it)

