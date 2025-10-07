Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 12:51
il conflitto

Mosca: «Tomahawk a Kiev seria escalation»

«Si parla di missili che possono anche portare ordigni nucleari»

Pubblicato il: 07/10/2025 – 12:40
La consegna di missili Tomahawk dagli Usa all’Ucraina sarebbe «una seria escalation», perché «si parla di missili che possono anche portare ordigni nucleari». Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, dopo che ieri il presidente americano Donald Trump aveva detto di avere «preso una decisione» sull’invio dei missili, ma di voler sapere come li userebbero le forze di Kiev. «Dobbiamo aspettare dichiarazioni più chiare» da parte di Trump, ha aggiunto Peskov, citato dall’agenzia Ria Novosti. «Continuiamo a ritenere che il presidente Trump mantenga la volontà politica di promuovere una soluzione del conflitto ucraino attraverso negoziati pacifici e politici», ha tuttavia aggiunto Peskov, citato dalla Tass.

Ultime
