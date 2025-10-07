Vigili del Fuoco, emozioni e orgoglio al giuramento di Lamezia Terme

l’evento

LAMEZIA TERME Ha avuto luogo oggi al Centro Polifunzionale Regionale dei Vigili del Fuoco, a Lamezia Terme, la cerimonia di giuramento di un contingente di Vigili del Fuoco in prova del 100 corso di formazione. La cerimonia è stata presieduta dal sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno Wanda Ferro, accolta dal Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco per la Calabria, Maurizio Lucia. Sono stati presenti, tra gli altri, il sig. Prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa, il sindaco di Lamezia Terme prof. Mario Murone, il Questore di Catanzaro Giuseppe Linares, il Comandante della Legione Carabinieri Calabria Gen. Riccardo Sciuto, il comandante regionale Calabria della Guardia di Finanza Gen. Gianluigi D’Alfonso, il Comandante del Comando Militare Esercito Calabria Ugo Gaeta. Sono stati anche presenti tutti i Comandanti provinciali ed i Dirigenti dei Vigili del Fuoco operanti a vario titolo nel territorio regionale. La cerimonia è stata preceduta da un momento che i Vigili del Fuoco del 100 corso hanno vissuto unitamente ai propri familiari, alla presenza del Direttore Regionale: la benedizione degli elmi, impartita da Mons. Tommaso Buccafurni, Vicario Generale della Diocesi di Lamezia Terme, cui ha fatto seguito il momento del “cambio distintivo”. Un familiare per ciascun vigile del fuoco, ha raggiunto il proprio congiunto nello schieramento ed ha provveduto a rimuovere dall’uniforme di servizio il distintivo riportante la qualifica di “vigile del fuoco in prova” per posizionare al suo posto la qualifica di “Vigile del Fuoco”. Nel suo intervento durante la cerimonia, il direttore regionale dei Vigili del Fuoco ha significato l’importanza della giornata per il centro di formazione di Lamezia Terme «perché – ha detto non è usuale lo svolgimento della cerimonia di giuramento dei Vigili del Fuoco che entrano a far parte a pieno titolo del Corpo Nazionale, con un gruppo di “giuranti” dislocati in una sede diversa da quella in cui vanno a giurare il resto dei componenti del corso». La concomitanza delle elezioni amministrative regionali in Calabria con le giornate di preparazione alla cerimonia pianificate nelle scuole centrali antincendi a Roma, ha determinato la decisione dell’Amministrazione Centrale dei Vigili del Fuoco di consentire alle unità di Vigili del Fuoco del 100 corso residenti in Calabria (56 unità) – che ne avessero fatto richiesta – di pronunciare la formula di giuramento, nel Centro Polifunzionale Regionale VV.F. di Lamezia Terme, in video collegamento con le scuole centrali antincendi di Roma-Capannelle, dove ha avuto luogo in contemporaneita’ con la cerimonia in Lamezia Terme, il giuramento degli altri Vigili del Fuoco del 100 corso, alla presenza del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, del capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Attilio Visconti e del Capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco Eros Mannino e di altre importanti Autorità civili, religiose e militari. Ne è conseguito che 28 unità hanno giurato in Lamezia Terme e le altre 722 a Roma Capannelle.

