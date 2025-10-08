Skip to main content

l’anniversario

A Locri il ricordo di Francesco Fortugno a 20 anni dal suo assassinio

Il 16 ottobre l’incontro pubblico “Vent’anni senza Francesco Fortugno” che vedrà anche la partecipazione del Ministro della Salute Orazio Schillaci

Pubblicato il: 08/10/2025 – 15:21
A Locri il ricordo di Francesco Fortugno a 20 anni dal suo assassinio

LOCRI Ricorre quest’anno il ventennale della morte di Francesco Fortugno, vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria, ucciso dalla ‘ndrangheta il 16 ottobre del 2005. “La finalità di questa manifestazione è quella di alimentare la testimonianza di Franco e fare in modo che essa continui a sostenere le speranze e l’impegno di quanti operano ogni giorno per promuovere il bene comune e per l’affermazione della legalità”, afferma la vedova Maria Grazia Laganà Fortugno.
L’appuntamento è a Locri giovedì 16 ottobre alle ore 9.45, per la Santa Messa officiata dal Vescovo S.E. Mons. Francesco Oliva, nella Cattedrale di Santa Maria del Mastro a cui seguirà un momento di raccoglimento con le autorità istituzionali a Palazzo Nieddu del Rio, dove Fortugno venne assassinato.
La giornata si concluderà nella Casa della Cultura (inizio ore 11.15), per l’incontro pubblico _”Vent’anni senza Francesco Fortugno” che vedrà il coinvolgimento degli studenti di Locri e la partecipazione del Ministro della Salute, Prof. Orazio Schillaci.

