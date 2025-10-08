Cosenza–Atalanta Under 23, aperta la prevendita per il match di domenica

la sfida del “Marulla”

COSENZA È ufficialmente partita questa mattina alle ore 10 la prevendita dei biglietti per Cosenza–Atalanta Under 23, in programma domenica 12 ottobre alle ore 14:30 allo stadio “San Vito-Gigi Marulla”. La gara è valevole per la nona giornata del campionato di Serie C Now – girone C.

I tagliandi sono acquistabili presso lo store ufficiale di corso Mazzini e in tutti i punti vendita autorizzati, mentre dalle 16 saranno disponibili anche online, attraverso la piattaforma VivaTicket.

Riduzioni pensate per famiglie, studenti e categorie sociali specifiche, nel tentativo di riempire gli spalti del “Marulla”, dall’inizio del torneo desolatamente vuoto per la protesta dei tifosi contro la società.

Ecco una panoramica dei prezzi per ogni settore: Curva Sud “Bergamini” e Curva Nord “Catena”: biglietto intero a 10 euro, ridotto (donne, over 65, ragazzi 16-18, universitari e forze dell’ordine) a 7 euro; Tribuna B: prezzo intero 14 euro, ridotto lupacchiotto (bambini 7-16 anni) 5 euro; Tribuna A: biglietto a 25 euro, ridotto lupacchiotto 5 euro; Tribuna “Bruno” Sud: 30 euro l’intero, 25 euro il ridotto per le categorie agevolate, e 10 euro per i piccoli tifosi lupacchiotti; Tribuna Blu, il settore più esclusivo, avrà un prezzo di 50 euro, con ridotto lupacchiotto a 15 euro.

Per i bambini fino ai 6 anni è previsto l’ingresso gratuito, senza necessità di biglietto. (redazione@corrierecal.it)

Foto Cosenza calcio

