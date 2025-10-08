Skip to main content

l’operazione

Le mire della mafia sulle Olimpiadi 2026: 3 arresti

Tentavano di infiltrarsi negli appalti

Pubblicato il: 08/10/2025 – 10:31
Avevano già acquisito la gestione diretta e indiretta di alcuni locali pubblici ampezzani e stavano tentando di infiltrarsi negli appalti pubblici per le Olimpiadi invernali i tre appartenenti ad un gruppo criminale dedito allo spaccio di droga, arrestati dai carabinieri su disposizione della Procura di Venezia su richiesta della Dda. I provvedimenti sono stati eseguiti a Cortina d’Ampezzo e a Roma, dai carabinieri di Cortina d’Ampezzo, Belluno e Roma. Sono accusati di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Contestualmente, sono state fatte perquisizioni nei confronti di altre 4 persone.

