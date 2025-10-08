Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 15:56
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

la soddisfazione

Regionali, Calabrese: «La Locride e l’intera provincia hanno dimostrato crescita e partecipazione»

«Abbiamo dimostrato che risollevare le sorti di un territorio è possibile, con dedizione, serietà e passione»

Pubblicato il: 08/10/2025 – 15:55
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Regionali, Calabrese: «La Locride e l’intera provincia hanno dimostrato crescita e partecipazione»

LOCRI «Sono felicissimo per questo risultato positivo e per la vittoria del centrodestra. Ancora una volta il presidente Occhiuto ha dimostrato di essere un grande presidente e di avere una visione chiara per il futuro della nostra Calabria». Lo dichiara Giovanni Calabrese eletto al Consiglio regionale della Calabria. «Il mio risultato personale (11.351 voti) mi riempie di soddisfazione: è il frutto di un impegno costante, di un lavoro sul territorio e della fiducia che tanti cittadini hanno voluto rinnovarmi. La Locride e l’intera provincia hanno dimostrato una grande crescita e una forte partecipazione, segno che la buona politica viene riconosciuta e ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto. È motivo di orgoglio anche vedere il nostro partito in continua crescita, grazie alla guida di Giorgia Meloni e al lavoro instancabile di Wanda Ferro. I risultati sono sotto gli occhi di tutti». «Abbiamo dimostrato che risollevare le sorti di un territorio è possibile, con dedizione, serietà e passione», continua Calabrese. «Come assessore ho avuto l’onore di lavorare per la Regione con deleghe importanti, portando risultati concreti e un modello politico che vogliamo continuare a far crescere. La gente apprezza ciò che è stato fatto, e questo ci sprona a proseguire con ancora più energia. Ci sono tante cose ancora da realizzare, e io sono pienamente a disposizione per continuare a lavorare per la mia terra e per la Calabria».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato  

Argomenti
CALABRESE
giovanni caloabrese
LOCRI
Locride
Politica
Categorie collegate
Locride
Politica
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x