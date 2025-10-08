Regionali, Calabrese: «La Locride e l’intera provincia hanno dimostrato crescita e partecipazione»

la soddisfazione

LOCRI «Sono felicissimo per questo risultato positivo e per la vittoria del centrodestra. Ancora una volta il presidente Occhiuto ha dimostrato di essere un grande presidente e di avere una visione chiara per il futuro della nostra Calabria». Lo dichiara Giovanni Calabrese eletto al Consiglio regionale della Calabria. «Il mio risultato personale (11.351 voti) mi riempie di soddisfazione: è il frutto di un impegno costante, di un lavoro sul territorio e della fiducia che tanti cittadini hanno voluto rinnovarmi. La Locride e l’intera provincia hanno dimostrato una grande crescita e una forte partecipazione, segno che la buona politica viene riconosciuta e ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto. È motivo di orgoglio anche vedere il nostro partito in continua crescita, grazie alla guida di Giorgia Meloni e al lavoro instancabile di Wanda Ferro. I risultati sono sotto gli occhi di tutti». «Abbiamo dimostrato che risollevare le sorti di un territorio è possibile, con dedizione, serietà e passione», continua Calabrese. «Come assessore ho avuto l’onore di lavorare per la Regione con deleghe importanti, portando risultati concreti e un modello politico che vogliamo continuare a far crescere. La gente apprezza ciò che è stato fatto, e questo ci sprona a proseguire con ancora più energia. Ci sono tante cose ancora da realizzare, e io sono pienamente a disposizione per continuare a lavorare per la mia terra e per la Calabria».

