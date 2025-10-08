Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
lo stato fa i conti
«Sì alla rottamazione ma non per tutti»
Il ministro Giorgetti in audizione sul Documento di Finanza pubblica
Pubblicato il: 08/10/2025 – 23:23
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
ROMA “Sulla rottamazione ci stiamo lavorando. E’ un tema su cui crediamo che possa essere data l’ultima chance. Il tema bastone carota però in questo caso si impone: non è possibile immaginare una rottamazione all’infinito a beneficio di tutti, anche in questo caso bisogna distinguere tra meritevoli e non”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti rispondendo alle domande dei parlamentari in audizione sul Dpfp. (Ansa)
Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali