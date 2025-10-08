Skip to main content

lo stato fa i conti

«Sì alla rottamazione ma non per tutti»

Il ministro Giorgetti in audizione sul Documento di Finanza pubblica

Pubblicato il: 08/10/2025 – 23:23
ROMA “Sulla rottamazione ci stiamo lavorando. E’ un tema su cui crediamo che possa essere data l’ultima chance. Il tema bastone carota però in questo caso si impone: non è possibile immaginare una rottamazione all’infinito a beneficio di tutti, anche in questo caso bisogna distinguere tra meritevoli e non”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti rispondendo alle domande dei parlamentari in audizione sul Dpfp. (Ansa)

