«Sì alla rottamazione ma non per tutti»

lo stato fa i conti

ROMA “Sulla rottamazione ci stiamo lavorando. E’ un tema su cui crediamo che possa essere data l’ultima chance. Il tema bastone carota però in questo caso si impone: non è possibile immaginare una rottamazione all’infinito a beneficio di tutti, anche in questo caso bisogna distinguere tra meritevoli e non”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti rispondendo alle domande dei parlamentari in audizione sul Dpfp. (Ansa)

