Baker Hughes a Vibo, nuovo investimento da 12 milioni di euro: «Un centro di eccellenza»

il commento del sindacato

VIBO VALENTIA «Si è svolto presso la sede di Vibo Valentia un incontro tra i vertici di Baker Hughes e le

organizzazioni sindacali. Come Fiom-Cgil abbiamo accolto con favore il piano di investimenti

annunciato dal gruppo, che conferma il rafforzamento della propria presenza in Italia e, in

particolare, in Calabria». Lo dichiarano in una nota congiunta Fiom Cgil nazionale e la Fiom Cgil Calabria, riguardo «l’incremento di risorse pari a 12 milioni di euro nel biennio, cui si aggiungeranno ulteriori investimenti nei prossimi cinque anni». «Una prospettiva positiva – scrive il sindacato – che testimonia la centralità dello stabilimento calabrese all’interno delle strategie industriali del gruppo. Durante l’incontro abbiamo sottolineato l’importanza di un confronto costante con l’azienda per monitorare tutte le fasi degli investimenti, con particolare attenzione alla qualità, all’impatto occupazionale e allo sviluppo delle professionalità».

Lo stabilimento di Vibo un «punto di eccellenza»

«Negli ultimi cinque anni lo stabilimento ha già registrato un raddoppio del personale, raggiungendo le 150 unità previste entro il 2025, con ulteriori incrementi attesi nel prossimo biennio, anche grazie alla

collaborazione con l’Università della Calabria. Per la Fiom-Cgil è altrettanto fondamentale che il confronto sindacale si estenda anche all’indotto, che oggi vale circa 30 milioni di euro, garantendo l’applicazione del CCNL, il rispetto della legalità e la tutela della sicurezza dei lavoratori. Sono questi i principi che ispirano la nostra azione e il rapporto costruttivo con il gruppo Baker Hughes. Oggi lo stabilimento di Vibo Valentia rappresenta un punto di eccellenza per l’intero gruppo, con lavorazioni di alto valore strategico e professionale, grazie anche all’impegno e alla competenza dei lavoratori del territorio calabrese».

Si lavora per un accordo complessivo

«Inoltre, come Fiom-Cgil, stiamo lavorando insieme alla direzione del gruppo nazionale, in

coordinamento con Fim e Uilm, per definire un accordo complessivo che, a fronte dell’annuncio

del CEO di Baker Hughes di 300 milioni di euro di investimenti e 300 nuove assunzioni nei prossimi

anni, stabilisca in modo chiaro come tali risorse saranno allocate per stabilimento e linea di

prodotto. Riteniamo che portare nuovi investimenti a Vibo Valentia rappresenti non solo una

garanzia di sviluppo industriale e occupazionale per la Calabria, ma anche un segnale concreto di

rilancio per l’intero Mezzogiorno».

