Dopo le Regionali Scopelliti “punta” il Comune di Reggio: «Ci siamo anche noi nella scelta del candidato sindaco»

la prossima sfida

REGGIO CALABRIA Post elezioni regionali, Giuseppe Scopelliti torna a parlare alla città, alla sua Reggio e alla Calabria intera, confermandosi come uno dei protagonisti più carismatici del centrodestra calabrese. Ex sindaco di Reggio Calabria e già presidente della Regione, Scopelliti ha sempre dimostrato un talento raro nel comunicare, trasformando la politica in parole che arrivano dritte al cuore della gente. Così adesso, nei giorni dopo il voto, Scopelliti sceglie di affidare ai social un messaggio che sottolinea la sua lettura del risultato elettorale ottenuto dalla Lega e dal “suo candidato” Francesco Sarica (i due nella foto pubblicata da Scopelliti con il post) e il senso della sua azione. «Noi siamo lì, dove sognavamo di essere. Abbiamo fatto grandi tutte le cose, dando significato all’unico spazio che ci è stato concesso; e l’abbiamo onorato. Non è stata una sfida, ma la volontà di dare un contributo al centrodestra, per la Calabria e per la nostra città, col solo sentimento di rivitalizzare una comunità che, da troppi anni, aveva perduto la sua coordinata. Le analisi che sono state fatte in queste ore – prosegue Scopelliti – ci attribuiscono un’impresa importante, per alcuni eclatante. Ciò che voglio rimarcare, tuttavia, è il valore del dialogo, la possibilità, cioè, di ampliare e arricchire il tavolo che condurrà alla migliore scelta del candidato sindaco per Reggio. È una possibilità piena di significati, che anticipa una nuova scena e si apre alla Speranza». «E ci saremo anche noi con Franco Sarica, in forza del risultato ottenuto a Reggio Calabria, dove la Lega si attesta come secondo partito della città. Abbiamo “lottato a mani nude”, non disponendo delle leve del potere e degli apparati, ma con la sola spinta del cuore. Ma è proprio questo il senso della Politica: tornare alla gente parlando alla gente, ascoltandola».

La sfida del futuro

Parole che ribadiscono come il suo impegno sia mosso dalla passione e dal desiderio di contribuire al bene comune, più che dalla competizione politica, e confermano la sua visione di una politica vicina alla gente, fatta di dialogo e partecipazione. Da quando è tornato ad essere “libero”, più volte gli è stato chiesto se tornerà in politica, in prima persona ma ha sempre detto no: «Non sono un uomo per tutte le stagioni», ma per chi è cresciuto a pane e politica e difficile stare lontano. Il rapporto di Scopelliti con i reggini è unico e consolidato negli anni. Già due anni fa, nell’ottobre del 2023, quando presentò il libro-intervista “Io sono libero”, raccontò la condanna a 4 anni e 7 mesi per falso in atto pubblico e la difficile esperienza nel carcere di Arghillà. In quell’occasione, piazza Duomo gli restituì l’abbraccio della città, confermando il legame profondo con i suoi concittadini e il consenso straordinario che ancora oggi lo circonda: fu il sindaco più amato d’Italia, con un consenso stimato attorno al 75%. La piazza gli restituì la forza di guardare al futuro con la stessa passione politica di sempre, e proprio in chiusura di serata Scopelliti ribadì con forza: «Non ho mai tradito la mia città». Adesso la nuova sfida sarà quella di scegliere il candidato sindaco per le prossime amministrative di primavera. (redazione@corrierecal.it)

