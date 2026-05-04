Santa Maria del Cedro, il gip convalida il sequestro delle strutture balneari

il caso

SANTA MARIA DEL CEDRO | Il gip di Paola ha convalidato i sequestri di alcune strutture balneari a Santa Maria del Cedro, effettuati in via preventiva e d’urgenza nei giorni scorsi su disposizione della Procura della Repubblica. In una decina di lidi della località turistica del Tirreno cosentino la Guardia costiera aveva accertato l’occupazione abusiva del demanio marittimo e la realizzazione di opere difformi rispetto ai titoli edilizi originari, non autorizzate e in zona sottoposta al vincolo paesaggistico-ambientale. Il giudice ha convalidato il sequestro accogliendo le ragioni indicate dalla polizia giudiziaria. Alcuni dei legali degli imprenditori balneari interessati stanno predisponendo la linea difensiva, contemplando anche il ricorso al Tribunale del riesame. (redazione@corrierecal.it)

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