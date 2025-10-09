Sicurezza sul lavoro, nel Catanzarese elevate sanzioni per 16mila euro

i controlli

CATANZARO I carabinieri della compagnia di Girifalco e del Nucleo Ispettorato del Lavoro (N.I.L.), insieme a personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Catanzaro, hanno dato corso a un servizio volto al contrasto del lavoro irregolare nel settore edile e della sicurezza sui luoghi di lavoro. I militari hanno controllato due cantieri (uno per la ristrutturazione di un’abitazione e uno per adeguamento locali di pubblica utilità) a Girifalco e ad Amaroni. L’attività ispettiva ha permesso di accertare in entrambi i cantieri gravi irregolarità (inidoneità di impalcature e ponteggi, mancanza di parapetti, scale non fissate) altamente pregiudizievoli delle condizioni di sicurezza dei lavoratori, che in un cantiere sono stati sorpresi, dai militari, in assenza di dispositivi idonei di protezione individuale. Nel corso dello stesso servizio i militari hanno accertato la presenza in un cantiere di un lavoratore in nero. Il totale delle sanzioni elevate supera i 16.000 euro, con sospensione immediata delle attività e prescrizioni ad adempiere.

