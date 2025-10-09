Trasporti in Calabria, da domani lavori su linea ferroviaria jonica tra Sibari e Crotone

La sospensione

Da domani, venerdì 10 ottobre, sulla linea ferroviaria tra Sibari e Crotone, sulla fascia jonica calabrese, partiranno gli interventi di miglioramento tecnologico e potenziamento infrastrutturale, previsti da Rfi. L’investimento è di oltre 362 milioni di euro, finanziati anche con fondi Pnrr. Lungo i circa 170 km della linea ferroviaria jonica tra Sibari e Catanzaro Lido sono in corso i lavori per l’adeguamento delle opere d’arte, l’elettrificazione e l’upgrade tecnologico con sistema Ertms (european rail transport management system) per il miglioramento dell’affidabilità dell’infrastruttura in termini di regolarità della circolazione e qualità del servizio. La sospensione della circolazione tra Sibari e Crotone, dove sono in programma interventi di consolidamento, manutenzione e potenziamento infrastrutturale a diversi ponti, sottovia e travate metalliche, propedeutici alla futura velocizzazione della linea, è prevista dal 10 ottobre, con conseguente modifica alla circolazione dei treni regionali ed interregionali.

