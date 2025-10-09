Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 22:22
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

la sentenza

Vibo, prescrizione per un imputato: nessun colpevole per la sparatoria del luglio 2016

La Cassazione ha dichiarato il “non doversi procedere” per un un 29enne

Pubblicato il: 09/10/2025 – 22:22
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Vibo, prescrizione per un imputato: nessun colpevole per la sparatoria del luglio 2016

Nessun colpevole per la sparatoria di piazza Municipio a Vibo Valentia, avvenuta nella notte tra il 9 e il 10 luglio 2016. Già perché la Corte di Cassazione (II sezione penale) ha dichiarato il “non doversi procedere” nei confronti di Loris Palmisano, 29 anni, originario di Vibo, poiché i reati contestati risultano estinti per prescrizione.
In primo grado Palmisano – difeso dall’avvocato Diego Brancia del Foro di Vibo Valentia – era stato condannato lo scorso anno dal Tribunale di Vibo Valentia a 4 anni e 3 mesi di reclusione per lesioni personali aggravate dall’uso di un’arma da fuoco, con una multa di 11mila euro e l’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. La pm Eugenia Belmonte aveva invece chiesto una condanna ben più severa -13 anni e 6 mesi di carcere – ipotizzando i reati di tentato omicidio, detenzione e porto illegale di arma da fuoco.
L’episodio, che si consumò nel cuore della città, davanti al Municipio, aveva provocato il ferimento di Domenico Camillò e Mirko La Grotteria. All’origine della sparatoria, secondo la ricostruzione investigativa, ci sarebbe stata una lite scoppiata per motivi sentimentali. Palmisano, già coinvolto in altre vicende giudiziarie, è stato condannato in primo grado a 14 anni e 2 mesi nel maxiprocesso “Rinascita Scott”, mentre Domenico Camillò ha ricevuto una condanna a 26 anni di reclusione nello stesso procedimento. Entrambi attendono l’esito del processo d’appello. (Gi.Cu.)

Argomenti
cassazione sparatoria vibo
Loris Palmisano
prescrizione per un imputato
processo sparatoria vibo
Rilevanti
sparatoria
sparatoria vibo
Categorie collegate
Cronaca
Ultime
Vibo Valentia
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x