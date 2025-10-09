la sentenza

Nessun colpevole per la sparatoria di piazza Municipio a Vibo Valentia, avvenuta nella notte tra il 9 e il 10 luglio 2016. Già perché la Corte di Cassazione (II sezione penale) ha dichiarato il “non doversi procedere” nei confronti di Loris Palmisano, 29 anni, originario di Vibo, poiché i reati contestati risultano estinti per prescrizione.

In primo grado Palmisano – difeso dall’avvocato Diego Brancia del Foro di Vibo Valentia – era stato condannato lo scorso anno dal Tribunale di Vibo Valentia a 4 anni e 3 mesi di reclusione per lesioni personali aggravate dall’uso di un’arma da fuoco, con una multa di 11mila euro e l’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. La pm Eugenia Belmonte aveva invece chiesto una condanna ben più severa -13 anni e 6 mesi di carcere – ipotizzando i reati di tentato omicidio, detenzione e porto illegale di arma da fuoco.

L’episodio, che si consumò nel cuore della città, davanti al Municipio, aveva provocato il ferimento di Domenico Camillò e Mirko La Grotteria. All’origine della sparatoria, secondo la ricostruzione investigativa, ci sarebbe stata una lite scoppiata per motivi sentimentali. Palmisano, già coinvolto in altre vicende giudiziarie, è stato condannato in primo grado a 14 anni e 2 mesi nel maxiprocesso “Rinascita Scott”, mentre Domenico Camillò ha ricevuto una condanna a 26 anni di reclusione nello stesso procedimento. Entrambi attendono l’esito del processo d’appello. (Gi.Cu.)