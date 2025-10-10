Crotone, Longo alla vigilia di Foggia: «Serve umiltà. Delio Rossi un maestro»

domani in campo

CROTONE Emilio Longo tiene alta la concentrazione. Alla vigilia della sfida esterna contro il Foggia, il tecnico del Crotone ha presentato la partita sottolineando l’importanza di affrontarla con l’atteggiamento giusto, senza lasciarsi ingannare dai numeri. «I dati del Foggia vanno letti bene – ha spiegato l’allenatore rossoblù – perché dopo la sconfitta all’esordio ha cambiato passo. Non segna tanto, è vero, ma subisce pochissimo. Sta dando fastidio a tutte le squadre che incontra». L’attenzione di Longo è puntata sul campo, dove – ha detto – sarà necessario fare la differenza: «I numeri contano, ma solo se saremo capaci di trasformarli in prestazione. Dobbiamo mettere in luce le difficoltà dell’avversario e far emergere le nostre qualità. L’umiltà dovrà essere il nostro tratto distintivo: è questa la chiave per affrontare una gara da non prendere alla leggera».

«Delio Rossi è stato fonte d’ispirazione»

Un passaggio affettuoso è riservato anche al tecnico del Foggia, Delio Rossi, che Longo considera un punto di riferimento nella sua formazione calcistica: «Quando allenava la Salernitana, seguivo i suoi allenamenti ogni volta che ne avevo l’occasione. È con lui che ho iniziato a vedere un calcio che mi piaceva. Già vent’anni fa, era più moderno di tanti allenatori di oggi. Il Foggia è in ottime mani, servirà grande attenzione».

Attacco in crescita: «Undicesimi per pericolosità, ma possiamo fare meglio»

Parlando della capacità offensiva della sua squadra, Longo ha evidenziato progressi importanti rispetto alla passata stagione, pur consapevole che ci sia ancora margine di miglioramento: «Le statistiche ci dicono che il nostro attacco è in crescita. Siamo undicesimi per indice di pericolosità in Serie C, l’anno scorso eravamo 47esimi a questo punto della stagione. La gara contro la Casertana ha abbassato un po’ i nostri numeri, altrimenti saremmo tra le prime cinque. È un dato che va tenuto in considerazione e ci motiva a lavorare ancora meglio».

Formazione: qualche dubbio, torna Sandri

Sul fronte della formazione, Longo mantiene il riserbo: «Devo ancora decidere», ha ammesso. L’influenza ha colpito alcuni giocatori in settimana e c’è un unico vero dubbio: Stronati, alle prese con una ricaduta intestinale. «Valuteremo se portarlo a Foggia. Meglio non rischiare nulla a livello preventivo». Buone notizie, invece, dai rientri di Cargnelutti e Sandri, entrambi pienamente recuperati e disponibili per la trasferta allo “Zaccheria”. (redazione@corrierecal.it)

