Decollatura, ufficio postale a mezzo servizio. L’appello della sindaca Perri

la denuncia

DECOLLATURA Da troppo tempo l’Ufficio postale di Decollatura versa in una situazione insostenibile e non più tollerabile per tutti gli utenti e, in particolare, per le persone anziane e i soggetti con difficoltà di mobilità. Sono diverse le problematiche segnalate dal centro del Catanzarese.

Postamat fuori servizio e sportello interno inefficiente

L’Atm è da tempo malfunzionante, opera “a singhiozzo” restando completamente fuori servizio per giorni. Questa interruzione costringe i cittadini a spostarsi nei comuni vicini per un semplice prelievo.

L’Ufficio Postale, un tempo fiore all’occhiello della zona, vede la presenza di pochi operatori (spesso solo uno o due sportelli attivi) con conseguente formazione di lunghe file di attesa degli utenti; il mancato funzionamento del postamat, aggrava la situazione, costringendo i cittadini ad accedere agli sportelli per semplici operazioni di prelievo o richiesta di estratto conto. Le continue chiusure dell’Ufficio risultano ingiustificabili e le diverse motivazioni che vengono addotte dai responsabili appaiono inconsistenti.

Mancato recapito della corrispondenza

La corrispondenza viene recapitata con grandissimo ritardo oppure non viene consegnata affatto, capita spesso che cittadini si vedano poi contestare il pagamento di bollette mai pervenute. Giornalmente accade che gli utenti si trovino nella propria cassetta della posta, corrispondenza indirizzata ad altri soggetti che i cittadini disponibili si preoccupano di far pervenire ai destinatari. Allo stesso tempo, capita spesso che della corrispondenza venga restituita per indirizzi non validi o per irreperibilità, mentre le persone sono presenti e si trovano all’indirizzo indicato.

Le richieste della sindaca Perri

La sindaca Raffaella Perri (foto sopra) chiede con forza a Poste Italiane l’immediato ripristino e la garanzia di manutenzione costante dello sportello Postamat/ATM; il potenziamento del personale per assicurare l’apertura di tutti gli sportelli e ridurre drasticamente i tempi di attesa e assicurare agli stessi operatori postali, delle condizioni di lavoro più sostenibili. Infine l’appello a fornire formazione e costanza di assegnazione ai portalettere, che vengono catapultati nelle zone più diverse e, quando cominciano a conoscere il territorio, vengono trasferiti altrove.