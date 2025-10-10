Skip to main content

regionali 2025

«La Calabria individui un assessore agli enti locali e alla montagna»

La proposta di Vincenzo Mazzei, presidente Uncem Calabria e Marco Bussone, presidente nazionale Uncem.

Pubblicato il: 10/10/2025 – 18:35
CATANZARO “La Calabria deve individuare un assessore agli Enti locali, ma soprattutto insieme a Montagna, Foreste e Parchi. Tre deleghe che vanno insieme e sono ben oltre una mera delega alle aree interne. Ripartiamo dalle geografie. La Calabria è montagna e Uncem ha già proposto una serie di punti per l’agenda del nuovo assessore, della Giunta e del Consiglio. Congratulazioni al Presidente Occhiuto. Un lavoro fatto da un assessore che abbia esperienze di territorio e di dialogo con i Sindaci, è importantissimo. Uncem offre tutta la disponibilità alla collaborazione”. Lo affermano Vincenzo Mazzei, Presidente Uncem Calabria e Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem.

