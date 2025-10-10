Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 11:46
il premio

Nobel per la pace alla venezuelana Machado

È la leader dell’opposizione in Venezuela

Pubblicato il: 10/10/2025 – 11:46
Nobel per la pace alla venezuelana Machado

Il premio Nobel per la pace 2025 è stato assegnato alla venezuelana Maria Corina Machado. Il riconoscimento, si legge nella motivazione, le è stato conferito «per il suo instancabile lavoro nella promozione dei diritti democratici del popolo venezuelano e per la sua lotta per raggiungere una transizione giusta e pacifica dalla dittatura alla democrazia».

