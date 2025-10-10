Segni di degrado sul Cavatore di Catanzaro, controlli in corso

il check up

CATANZARO Controlli sullo “stato di salute” del Cavatore, storico simbolo di Catanzaro, dopo le preoccupazioni espresse da numerosi cittadini riguardo il suo stato di conservazione. Stamattina, è stato eseguito un “check up” da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente. A seguito delle prime valutazioni tecniche condotte dai funzionari, insieme a primi piccoli interventi pilota volti a identificare la prassi da mettere in atto per far regredire i fenomeni di degrado in corso, si è fatto il punto sulle condizioni conservative dell’importante monumento catanzarese. L’Amministrazione comunale ha fatto sapere che la base in pietra su cui poggia l’opera dello scultore Giuseppe Rito – in questo momento transennata e con la vasca svuotata dell’acqua – appare effettivamente di un colore molto scuro che la fa sembrare macchiata. Le cause di tale colorazione sono attualmente oggetto dell’indagine avviata dalla Soprintendenza. All’esito dei risultati di tale indagine, la Soprintendenza valuterà gli ulteriori passi da compiere e fornirà al Comune le indicazioni per porre in essere gli interventi risolutivi e necessari a garantire l’integrità dell’opera.

