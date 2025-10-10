Sequestrati 15kg di droga, tra cui la nuova “Wax”

l’allarme

I carabinieri della compagnia di Triggiano nei giorni scorsi hanno arrestato per detenzione di stupefacenti tre persone e sequestrato 15 chilogrammi di droga, tra hashish, marjuana e cocaina. In particolare, durante il controllo domiciliare di un pregiudicato, 73enne del posto, hanno rinvenuto circa 2 chilogrammi di hashish e 300 grammi di cocaina occultati in barattoli di caffe’ e riso. E ancora: i carabinieri hanno fermato un 19enne originario di Acquaviva delle Fonti, trovato con 10 grammi di hashish nascosti nella scarpa sinistra e avvolti nella carta da forno. Nella successiva perquisizione domiciliare, i militari hanno trovato circa un chilogrammo di hashish nascosto in una federa del cuscino. Infine, nel corso del controllo di un 43enne, originario di Bari, sono stati scoperti circa 9 chilogrammi di hashish nascosti in una borsa termica riposta nel frigorifero della cameretta e 250 grammi di cocaina riposti in cucina. Individuata anche una nuova tipologia di droga, convenzionalmente nota come drogagialla o Wax, ovvero “il miele dello sballo”, estratta dalla cannabis. Si tratta di una sostanza particolarmente pericolosa per la salute a causa dell’elevatissimo contenuto di principio attivo (THC) e della possibile presenza di composti sintetici utilizzati nel processo di estrazione con effetti piu’ nocivi – rispetto all’hashish – sul sistema nervoso, risultando quindi estremamente rischioso. La maggior parte della sostanza stupefacente rinvenuta era gia’ suddivisa in dosi e confezionata, pronta per essere immessa sul mercato dello spaccio. I tre uomini trovati in possesso degli stupefacenti sono stati arrestati e posti a disposizione dell’autorita’ giudiziaria. (AGI)