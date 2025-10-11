Accoltella i genitori nel sonno, arrestato 14enne

le indagini

Nel cuore della notte, mentre dormivano, si è scagliato contro i genitori accoltellandoli. Per questo motivo giovedì scorso a Ravenna la Polizia ha arrestato un 14enne con l’accusa di tentato omicidio plurimo aggravato. L’episodio si è verificato poco dopo le tre della notte tra mercoledì e giovedì in un’abitazione della periferia della città romagnola. Una volta giunte sul posto, le Volanti hanno trovato i sanitari del 118 intenti a soccorrere due coniugi feriti. Le immediate verifiche hanno permesso agli agenti di accertare che a colpirli era stato il figlio minorenne: non sono in pericolo di vita. Il 14enne, presente ancora all’interno dell’abitazione, è apparso confuso. (Ansa)

