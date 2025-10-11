Crotone, a Foggia Longo sfida il maestro Delio Rossi – PROBABILI FORMAZIONI

la gara dello “Zaccheria”

CROTONE Dopo il convincente 3-0 rifilato al Picerno, il Crotone oggi pomeriggio (calcio d’inizio alle 14.30) farà visita al Foggia allo stadio “Zaccheria”, in un match che nasconde più insidie di quanto dica la classifica. I rossoblù sono sesti in graduatoria, a cinque punti dalla vetta, ma sanno bene che per restare agganciati al gruppo di testa servirà continuità. Mister Emilio Longo ha chiesto ai suoi concentrazione e umiltà, sottolineando che i numeri del Foggia – squadra che segna poco ma subisce ancor meno – vanno interpretati con attenzione. La formazione pugliese, infatti, dopo lo scivolone alla prima giornata ha dimostrato solidità e compattezza, mettendo in difficoltà avversari di livello.

Il tecnico del Crotone ha parlato anche della crescita offensiva della sua squadra, evidenziata dai dati: l’indice di pericolosità in Serie C colloca attualmente i rossoblù all’undicesimo posto, un netto miglioramento rispetto allo stesso punto della scorsa stagione. C’è ancora margine, ma la direzione è quella giusta.

Qualche dubbio nella formazione di partenza: Stronati è in forse per un problema intestinale, mentre rientrano a disposizione Cargnelutti e Sandri. Qualche elemento è stato frenato in settimana dall’influenza, ma la rosa resta competitiva.

Dall’altra parte, il Foggia guidato da Delio Rossi – allenatore molto stimato dallo stesso Longo – recupera pedine importanti come D’Amico, Castorri e Morelli. Per il Crotone sarà fondamentale l’approccio: servirà il giusto equilibrio tra aggressività e gestione per tornare dalla trasferta con punti pesanti. (redazione@corrierecal.it)

Le probabili formazioni

FOGGIA (3-4-3): (3-4-2-1): Borbei; Buttaro, Minelli, Olivieri; Valietti, Garofalo, Oliva, Panico; D’Amico, Ilicic; Sylla. All.: Rossi

CROTONE (4-2-3-1): Merelli; Leo, Cargnelutti, Pasquale, Guerra; Sandri, Vinicius; Zunno, Gomez, Maggio; Murano. All.: Longo.

Foto Fc Crotone

