Trump contro la Cina: dazi del 100%

terre rare

Donald Trump annuncia a partire dal 1 novembre dazi aggiuntivi del 100% nei confronti della Cina. “Si è appena appreso che la Cina ha assunto una posizione straordinariamente aggressiva in materia di commercio, inviando una lettera estremamente ostile al mondo, affermando che, a partire dal 1° novembre 2025, imporrà controlli sulle esportazioni su larga scala praticamente su tutti i prodotti che produce, e su alcuni nemmeno fabbricati da loro. Ciò riguarda tutti i Paesi, senza eccezioni, ed è stato ovviamente un piano da loro ideato anni fa. È assolutamente inaudito nel commercio internazionale e una vergogna morale nei rapporti con altre nazioni”, scrive il presidente Usa in un post su Truth. “In base al fatto che la Cina ha assunto questa posizione senza precedenti, e parlando solo a nome degli Stati Uniti, e non di altre nazioni che sono state minacciate in modo simile, a partire dal 1° novembre 2025 (o prima, a seconda di eventuali ulteriori azioni o cambiamenti intrapresi dalla Cina), gli Stati Uniti d’America imporranno alla Cina una tariffa del 100%, in aggiunta a qualsiasi tariffa attualmente applicata. Sempre il 1° novembre, imporremo controlli sulle esportazioni su tutti i software critici”, è l’annuncio di Trump.