Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 10:02
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

terre rare

Trump contro la Cina: dazi del 100%

L’ira del presidente Usa

Pubblicato il: 11/10/2025 – 7:48
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Trump contro la Cina: dazi del 100%

Donald Trump annuncia a partire dal 1 novembre dazi aggiuntivi del 100% nei confronti della Cina. “Si è appena appreso che la Cina ha assunto una posizione straordinariamente aggressiva in materia di commercio, inviando una lettera estremamente ostile al mondo, affermando che, a partire dal 1° novembre 2025, imporrà controlli sulle esportazioni su larga scala praticamente su tutti i prodotti che produce, e su alcuni nemmeno fabbricati da loro. Ciò riguarda tutti i Paesi, senza eccezioni, ed è stato ovviamente un piano da loro ideato anni fa. È assolutamente inaudito nel commercio internazionale e una vergogna morale nei rapporti con altre nazioni”, scrive il presidente Usa in un post su Truth. “In base al fatto che la Cina ha assunto questa posizione senza precedenti, e parlando solo a nome degli Stati Uniti, e non di altre nazioni che sono state minacciate in modo simile, a partire dal 1° novembre 2025 (o prima, a seconda di eventuali ulteriori azioni o cambiamenti intrapresi dalla Cina), gli Stati Uniti d’America imporranno alla Cina una tariffa del 100%, in aggiunta a qualsiasi tariffa attualmente applicata. Sempre il 1° novembre, imporremo controlli sulle esportazioni su tutti i software critici”, è l’annuncio di Trump.

Argomenti
Cina
dazi usa cina
terre rare
Top
TRUMP
Trump contro la Cina
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x