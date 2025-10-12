Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 12:45
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

la vicenda

Flotilla bis, Vincenzo Fullone lascia il carcere di Ketziot in Israele

L’attivista di Crosia non aveva optato per il rimpatrio immediato. Insieme a un’altra attivista è diretto in Giordania e poi in Italia

Pubblicato il: 12/10/2025 – 11:12
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Flotilla bis, Vincenzo Fullone lascia il carcere di Ketziot in Israele

TEL AVIV Sono attualmente in trasferimento dal carcere di Ketziot gli ultimi due connazionali della nuova flottiglia, Beatrice Lio e Vincenzo Fullone che, a differenza dei loro compagni, non hanno optato per il rimpatrio immediato ma hanno scelto di attendere il provvedimento di espulsione delle Autorità israeliane. Lo riferisce l’Ambasciata d’Italia a Tel Aviv. I due connazionali, arriveranno nella tarda mattinata presso il valico di Allenby che dovrebbero attraversare tra le 12.00 e le 13.00 locali. Una volta in Giordania, saranno assistiti dal personale dell’Ambasciata d’Italia ad Amman che ne agevolerà il rientro in Italia.  (Ansa)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
attivista calabrese
Carcere
CROSIA
fullone
fullone lascia carcere
gaza
giordania
In evidenza
israele
palestina
Categorie collegate
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x