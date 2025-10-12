Flotilla bis, Vincenzo Fullone lascia il carcere di Ketziot in Israele

la vicenda

TEL AVIV Sono attualmente in trasferimento dal carcere di Ketziot gli ultimi due connazionali della nuova flottiglia, Beatrice Lio e Vincenzo Fullone che, a differenza dei loro compagni, non hanno optato per il rimpatrio immediato ma hanno scelto di attendere il provvedimento di espulsione delle Autorità israeliane. Lo riferisce l’Ambasciata d’Italia a Tel Aviv. I due connazionali, arriveranno nella tarda mattinata presso il valico di Allenby che dovrebbero attraversare tra le 12.00 e le 13.00 locali. Una volta in Giordania, saranno assistiti dal personale dell’Ambasciata d’Italia ad Amman che ne agevolerà il rientro in Italia. (Ansa)

