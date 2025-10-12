Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
il delitto
Tenta di fermare un pestaggio, ucciso
Ventenne assassinato con un colpo di pistola a Palermo
Pubblicato il: 12/10/2025 – 8:33
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
PALERMO Un giovane di poco più di 20 anni è stato ucciso la notte scorsa con un colpo di pistola alla testa a Palermo a pochi metri dal Teatro Massimo, nel cuore della movida. Da quanto emerso la vittima sarebbe intervenuta per sedare una rissa e bloccare un gruppo di giovani che stava picchiando un ragazzo, ormai finito a terra. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e le ambulanze ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. (Ansa)
Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali