Ultimo aggiornamento alle 8:33
il delitto

Tenta di fermare un pestaggio, ucciso

Ventenne assassinato con un colpo di pistola a Palermo

Pubblicato il: 12/10/2025 – 8:33
PALERMO Un giovane di poco più di 20 anni è stato ucciso la notte scorsa con un colpo di pistola alla testa a Palermo a pochi metri dal Teatro Massimo, nel cuore della movida. Da quanto emerso la vittima sarebbe intervenuta per sedare una rissa e bloccare un gruppo di giovani che stava picchiando un ragazzo, ormai finito a terra. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e le ambulanze ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. (Ansa)

