Incidente con una minicar a Palmi, due giovani sorelle in gravi condizioni

lo scontro

PALMI Due sorelle di 14 e 15 anni sono rimaste gravemente ferite in un incidente stradale avvenuto intorno alle 22 di ieri lungo la SS18. Le due ragazze si trovavano a bordo della loro minicar e stavano rientrando a casa quando, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate con un’altra automobile. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato il conducente dell’altro veicolo a tentare un sorpasso azzardato, finendo per impattare frontalmente contro la minicar. L’uomo si è fermato per prestare soccorso, mentre le giovani sono state trasportate d’urgenza al GOM di Reggio Calabria. Hanno riportato diverse fratture, ma le loro condizioni non sarebbero tali da far temere per la vita. (redazione@corrierecal.it)

