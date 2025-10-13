Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 16:04
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

la decisione

Odio razziale contro Segre, Parodi condannata

Un anno e sei mesi per la scrittrice

Pubblicato il: 13/10/2025 – 16:04
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Odio razziale contro Segre, Parodi condannata

La scrittrice Cecilia Parodi è stata condannata a un anno e sei mesi di carcere dal Tribunale di Milano nel processo nato dalla denuncia della senatrice Lilliana Segre per le espressioni antisemite pronunciate in un video su Instagram nei mesi scorsi in cui esprimeva il suo “odio” per “tutti gli ebrei” augurandosi di vederli “tutti appesi per i piedi”. Il giudice Luca Milani l’ha condannata per diffamazione e propaganda per motivi di discriminazione razziale ed etnica anche al risarcimento del danno a tutte le parti civili da quantificarsi in sede civile disponendo delle provvisionali: 10mila euro a favore di Segre, 5mila euro per ‘The International Association of Jewish Lawyers and Jurists’ e 500 euro per il suo presidente. (AGI)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato  

Argomenti
condanna scrittrice Parodi
odio contro gli ebrei
odio razziale
Odio razziale contro Segre
Parodi
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x