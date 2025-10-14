Violenta rissa tra donne nel Vibonese, emessi 5 Daspo

la vicenda

VIBO VALENTIA Il questore di Vibo Valentia ha emesso 5 avvisi orali nei confronti di altrettante donne che lo scorso 12 settembre, a Serra San Bruno, nei pressi del viale che conduce alla Certosa, si erano rese protagoniste di una violenta rissa. Sul posto era intervenuta una pattuglia del locale commissariato. Gli agenti avevano dovuto faticare per sedare gli animi delle cinque donne che continuavano a colpirsi incuranti della presenza dei poliziotti. A seguito degli immediati accertamenti svolti dagli operatori, per le condotte poste in essere, tutte le partecipanti alla rissa sono state tratte in arresto per il reato di rissa aggravata. Successivamente, con ordinanza, il Tribunale di Vibo Valentia, in sede di convalida, aveva emesso nei confronti di ciascuna la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Su proposta del Commissariato di Polizia Serra San Bruno, al termine degli approfondimenti istruttori svolti della Divisione Anticrimine, il questore di Vibo Valentia ha emesso le cinque misure di prevenzione. Con l’emissione dell’avviso orale, le persone colpite dal provvedimento, in caso di condotte future non conformi a legge, potranno essere proposte per l’applicazione di misure di prevenzione più limitative della libertà personale.

