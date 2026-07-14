Il saluto di Liberali al Catanzaro: «Questa città resterà sempre nel mio cuore»

il messaggio

CATANZARO «Ci sono esperienze che ti fanno crescere come calciatore e come persona, e questa è stata sicuramente una di quelle. Voglio ringraziare la società, lo staff, i miei compagni e tutte le persone che ogni giorno hanno fatto parte di questo percorso. Porterò con me i momenti vissuti insieme, le difficoltà affrontate e le emozioni condivise». Così sui social Mattia Liberali ha salutato il Catanzaro. Il fantasista mancino è destinato al Como. «Un grazie speciale va ai tifosi, che mi hanno sempre fatto sentire il loro affetto e il loro sostegno, in casa e in trasferta – ha aggiunto -. Ora è arrivato il momento di affrontare una nuova sfida, ma Catanzaro avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. Grazie di tutto e buona fortuna per il futuro», ha concluso Liberali.

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