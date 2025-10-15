Skip to main content

15/10/2025
riparte il campionato

Aquilani ora conta su Liberali: il giovane talento per sbloccare il Catanzaro

Dopo l’esperienza al Mondiale Under 20, il centrocampista è pronto a dare la svolta alla stagione dei giallorossi. Da lui il club si aspetta tanto

Pubblicato il: 15/10/2025 – 13:04
CATANZARO Dopo la pausa, il Catanzaro torna in campo sabato 19 ottobre alle 19:30 al Ceravolo per affrontare il Padova, squadra neopromossa che ha 8 punti in classifica. I giallorossi, fermi a 6 punti dopo un avvio di stagione caratterizzato da sei pareggi e una sconfitta, cercano la prima vittoria per rilanciarsi nel campionato di Serie B.
A guidare la rincorsa potrebbe essere finalmente il giovane talento del Milan, Mattia Liberali, tornato a disposizione di mister Alberto Aquilani dopo l’esperienza al Mondiale Under 20. Dopo un inizio di stagione con poco spazio, il centrocampista sembra pronto a guadagnarsi maggiore fiducia. Prima della partenza per il Mondiale, lo stesso tecnico romano aveva notato una crescita costante del ragazzo.
Intanto la società ha aperto la prevendita dei biglietti, invitando i tifosi a evitare code acquistando online o presso i rivenditori autorizzati. I prezzi variano dai 7,50 euro della Curva Ovest Junior ai 60 euro della Tribuna Centrale, con sconti per over 65, donne e ragazzi. Per gli studenti dell’Università Magna Graecia di Catanzaro è attiva una speciale promozione: l’ingresso per le partite contro Padova e Palermo costa solo 30 euro in totale, acquistando direttamente al botteghino e mostrando il libretto universitario. (redazione@corrierecal.it)

Foto Us Catanzaro

