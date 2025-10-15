Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 14:19
le designazioni

Catanzaro, Galipò al Ceravolo per arbitrare la sfida contro il Padova

Resi noti i direttori di gara dell’ottava giornata del campionato di serie B

Pubblicato il: 15/10/2025 – 13:09
ROMA Sono stati resi noti gli arbitri dell’ottava giornata del campionato di serie B. Entella – Sampdoria (17/10, ore 20.30) arbitro: Di Bello di Brindisi; 18/10 – ore 15 Frosinone – Monza arbitro: Rapuano di Roma; Mantova – Sudtirol arbitro: Di Marco di Ciampino; Pescara – Carrarese arbitro: Bonacina di Bergamo; Reggiana – Bari arbitro: Ferrieri Caputi di Livorno; Juve Stabia – Avellino (ore 17.15) arbitro: Mucera di Palermo; Spezia – Cesena (ore 19.30) arbitro: Calzavara di Varese; Palermo – Modena (19/10, ore 15) arbitro: Chiffi di Padova; Empoli – Venezia (19/10, ore 17.15) arbitro: Pezzuto di Lecce; Catanzaro – Padova (19/10, ore 19.30) arbitro: Galipò di Firenze.

