Ultimo aggiornamento alle 17:16
Maltempo: Calabria tra le regioni più colpite

Weekend di piogge forti e nubifragi

Pubblicato il: 15/10/2025 – 14:36
ROMA Una perturbazione partita dalla Spagna e alimentata nelle ultime ore da correnti più fredde in arrivo dalla Russia, provoca maltempo nel Sud Italia. Nel weekend è previsto ancora brutto tempo sempre al Sud, con situazione più stabile al Centro-Nord. Sono le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, che segnala «forti rovesci specie su Sardegna, Sicilia e Calabria». «Per la giornata di mercoledì 15 ottobre – afferma – si temono nubifragi sulla Sardegna orientale costiera ed interna, sulla Sicilia specie tirrenica ed orientale e sulla Calabria ionica: una delle zone più colpite sarà quella tra crotonese e Metaponto dove le correnti di Scirocco e il mare caldo causeranno forti piogge anche persistenti. Giovedì il maltempo si accanirà ancora sulle stesse regioni, meno sulla Sardegna ma di più sulla Puglia». «Nel weekend – segnala Tedici – potrebbe piovere sul bagnato: un’altra perturbazione dalle coste algerine investirà le stesse zone del Sud provocando altri fenomeni potenzialmente molto abbondanti. Al Centro-Nord, almeno fino a domenica, il tempo sarà invece più stabile anche se all’orizzonte i modelli intravedono un altro ciclone in arrivo dalla Francia da lunedì. Un periodo molto instabile, dunque, con ben tre cicloni in rotta verso l’Italia», conclude.

