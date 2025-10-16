Accusato di abusi sulla nipote: assolto in appello

la decisione

CATANZARO La Corte d’Appello di Catanzaro ha assolto con formula piena S.G., riformando la sentenza del Tribunale che lo aveva condannato a 5 anni e 6 mesi di reclusione per violenza sessuale ai danni della nipote minorenne. I fatti risalgono all’estate del 2014, quando la bambina – residente a Milano con la madre dopo la separazione dei genitori – si trovava in Calabria per trascorrere le vacanze presso il padre e i nonni paterni. Al rientro, avrebbe raccontato alla zia materna di aver subito presunti abusi da parte del nonno. La difesa, rappresentata dall’avvocato Arturo Bova, ha sempre sostenuto che la minore fosse stata suggestionata e condizionata dalla madre, producendo due consulenze psicologiche a supporto. Nonostante il Procuratore Generale e il difensore di parte civile avessero chiesto la conferma della condanna, i giudici d’appello hanno assolto l’imputato da ogni accusa, revocando anche le statuizioni civili disposte in primo grado. La Corte ha letto in udienza il dispositivo, riservandosi 90 giorni per il deposito delle motivazioni. (Gi.Cu.)

