Agricoltura, Calabria: 246 comuni finanziati con il bando investimenti – L’ELENCO

LA GRADUATORIA

CATANZARO Sono 246 i Comuni calabresi finanziati (qui l’elenco completo) con le risorse della nuova programmazione rurale della Regione Calabria, con i progetti di viabilità e di realizzazione acquedotti rurali, ma anche interventi per la fruizione turistica delle comunità rurali. In tutto, oltre 36 milioni di euro che saranno utilizzati per realizzare infrastrutture utili per lo sviluppo rurale del territorio con l’agricoltura che diventa motore di sviluppo locale. «Con la pubblicazione della graduatoria definitiva – dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo – si è avviata una fase importante del percorso di sostegno alle aree rurali calabresi. Siamo riusciti a garantire la copertura di tutte le domande ammissibili, riconoscendo il valore strategico degli investimenti infrastrutturali per la competitività agricola e lo sviluppo locale. A breve, inoltre – conclude Gallo – sarà pubblicato un nuovo bando, che utilizzerà le risorse residue già stanziate e ulteriori risorse per le quali il dipartimento si è già attivato per la loro individuazione con la Commissione europea, con priorità riservata ai Comuni che non sono stati ammessi in questa prima procedura, così da assicurare un sostegno diffuso e inclusivo su tutto il territorio regionale».