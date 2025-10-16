Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 22:05
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 3 minuti
Cambia colore:
 

la nomina

Passaggio di consegne Fidapa sezione di Cosenza: Rosaria Guzzo è la nuova presidente

Le socie hanno preso parte numerose a questo importante momento associativo

Pubblicato il: 16/10/2025 – 22:05
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Passaggio di consegne Fidapa sezione di Cosenza: Rosaria Guzzo è la nuova presidente

COSENZA Si è svolta all’Hotel Europa di Rende la cerimonia del passaggio delle consegne della FIDAPA sezione di Cosenza, in un clima di forte partecipazione e convivialità. Le socie hanno preso parte numerose a questo importante momento associativo, che ha segnato la fine del biennio guidato da Lucia Nicosia e l’inizio della nuova presidenza di Rosaria Guzzo. Presenti numerose socie e autorità del sodalizio, tra cui Laura Gualtieri, vicepresidente del Distretto Sud-Ovest, che ha portato il saluto del Distretto, sottolineando l’importanza del lavoro di rete e della continuità progettuale tra le sezioni. Nel suo discorso di insediamento, la neopresidente Rosaria Guzzo ha espresso gratitudine e determinazione, mettendo in luce la mission della Fidapa (Federazione italiana donne arti professioni affari) – movimento di opinione indipendente e senza fini di lucro, impegnato nella promozione delle donne in ambito artistico, professionale e imprenditoriale – e sottolineando come il suo impegno sarà orientato alla valorizzazione del territorio e alla costruzione di reti inclusive: «Sono onorata di essere stata eletta per ricoprire questa carica. Il compito che oggi mi viene affidato non è solo un titolo, ma una vera e propria sfida. Potrò contare sulla collaborazione e sulla professionalità di tutte le socie. Intendo promuovere percorsi di coesione sociale, dando ascolto ai bisogni del territorio e sviluppando risposte efficaci alle esigenze della nostra comunità». Con 124 socie, la FIDAPA di Cosenza è la sezione più numerosa d’Italia e vanta una presenza significativa anche nell’assemblea nazionale. La presidente Rosaria Guzzo ha concluso il suo intervento rivolgendo un ringraziamento speciale alle fondatrici e alle socie di lunga data «che hanno saputo mantenere viva e dinamica la nostra Sezione», auspicando che le nuove generazioni «portino energie e idee per crescere insieme». Il bilancio della presidente uscente, Lucia Nicosia, è stato ricco di emozione e orgoglio: «Sono stati due anni faticosi ma meravigliosi. Abbiamo collaborato con associazioni, enti locali, ordini professionali e con l’Università della Calabria. Il nostro obiettivo era fare della Sezione un luogo in cui ogni socia potesse essere protagonista, e credo ci siamo riuscite». Tra i traguardi più significativi del suo mandato, Nicosia ha ricordato il Protocollo d’Intesa «Percorsi di Eccellenza del Territorio», dedicato alle aziende agricole femminili, nato da un’iniziativa della sezione di Cosenza e divenuto un modello nazionale, coinvolgendo 22 sezioni Fidapa. Importanti anche i progetti su educazione finanziaria, tutela ambientale, cittadinanza attiva, intelligenza artificiale e tutela dei minori, nonché l’istituzione della Borsa di Studio «Vanda Marsico», dedicata a una figura simbolo della sezione. Tra i momenti di maggiore rilievo del biennio, il Premio Brutium conferito alla professoressa Franca Melfi, scienziata di fama internazionale e pioniera della chirurgia robotica, e la celebrazione del 25° anniversario dell’ingresso delle donne nelle Forze Armate e nei Carabinieri. La serata si è conclusa con un lungo applauso e un brindisi augurale per il nuovo biennio, all’insegna della continuità, della solidarietà e della valorizzazione del talento femminile che da sempre contraddistinguono la Fidapa Bpw Italy di Cosenza.

Argomenti
fidapa
rosaria guzzo
società
Categorie collegate
Cosenza
Società
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x