Rinnovati Organi Sociali del Consorzio per la Tutela della I.G.P. “Clementine di Calabria”

la nota

COSENZA Maria Salimbeni, imprenditrice agricola, è stata eletta all’unanimità Presidente del Consorzio per la Tutela della I.G.P. “Clementine di Calabria” dal consiglio di amministrazione riunitosi ieri a Corigliano-Rossano. Alla carica di vicepresidente è stato eletto Domiziano De Rosis. Il Consiglio di Amministrazione, nelle persone di Maria Salimbeni, Domiziano De Rosis, Minisci Maria Grazia, Spagnolo Stefania, Taccone Pielugi, Casciaro Francesco, Gallo Natale, Pirillo Stefano, era stato invece eletto dall’Assemblea dei soci lo scorso 7 ottobre. Per Alberto Statti, presidente di Confagricoltura Calabria e componente della Giunta esecutiva nazionale di Confagricoltura, si tratta di due importanti ed oculate scelte «l’assemblea dei soci del Consorzio ha indicato quali componenti del CdA imprenditori dotati di una riconosciuta professionalità, garantendo un piena rappresentanza dei territori dove si registra la produzione di questo apprezzato agrume di qualità. Il Consorzio, rinnovato nella governance, ha ora davanti a sè – sottolinea Statti – importanti obiettivi, rafforzare le azioni di tutela del prodotto, innovare e sviluppare nuovi mercati di sbocco. Esprimo a nome mio personale e dell’organizzazione agricola che rappresento i complimenti all’assemblea per le scelte compiute e l’augurio di un proficuo lavoro al Consiglio di Amministrazione, al Presidente ed al vicepresidente. Confagricoltura ha riservato da sempre grande attenzione alla filiera agrumicola essendo consapevole del ruolo che queste produzioni hanno, e potranno avere ancor di più, nel sistema agroalimentare calabrese. Ecco perché – conclude Statti – rinnoviamo alla nuova governance del Consorzio di tutela la nostra disponibilità a supportare le attività che il nuovo sodalizio intende intraprendere per la tutela della Clementine di Calabria».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato