Traffico di stupefacenti, 39 arresti

Il blitz

Dalle prime ore dell’alba, personale del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno sta eseguendo un’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, che dispone l’applicazione di diverse misure cautelari personali a carico di diversi indagati, a vario titolo, per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Si tratta di 39 persone, alle quali viene contestato il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, nonché numerosi fatti di detenzione e cessione di cocaina, crack e hashish. In particolare, il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di 18 indagati e gli arresti domiciliari per altri 21 indagati. Maggiori elementi di dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle 11.30 in Procura a Salerno. (redazione@corrierecal.it)

