Tragedia di Castel d’Azzano: a Vibo un abbraccio tra divise nel nome del dovere

l’incontro

VIBO VALENTIA La Polizia Penitenziaria di Vibo Valentia fa visita al Comando Provinciale dei Carabinieri in segno di vicinanza per la morte dei tre Carabinieri a Castel d’Azzano (Verona). Nella tarda mattinata odierna, una delegazione della Polizia Penitenziaria di Vibo Valentia, accompagnata dal Comandante dott. Pietro Romano, ha fatto visita al Comando Provinciale dei Carabinieri di Vibo Valentia, dove è stata ricevuta dal Comandante Provinciale, Colonnello Antonio Parillo.

L’incontro ha rappresentato un sentito gesto di solidarietà e vicinanza all’Arma dei Carabinieri, profondamente colpita dal tragico episodio verificatosi a Castel d’Azzano (provincia di Verona), nel quale tre militari hanno perso la vita nell’adempimento del loro dovere.



Un segno concreto di unità e coesione tra Forze di Polizia, che condividono il medesimo spirito di servizio, il sacrificio quotidiano e la partecipazione sincera al dolore che investe l’intera famiglia dell’Arma.

Il Colonnello Parillo ha espresso profonda gratitudine per la significativa manifestazione di cordoglio, sottolineando come il sostegno reciproco tra operatori delle forze dell’ordine rafforzi il senso di appartenenza e dedizione verso lo Stato e la collettività.

