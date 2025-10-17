Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 15:02
Vile intimidazione

Attentato a Ranucci, il Corriere della Calabria: «Un attacco infame alla libertà di stampa»

Il direttore e la redazione esprimono piena solidarietà a Ranucci, alla sua famiglia ed alla redazione di Report

Pubblicato il: 17/10/2025 – 13:41
«L’attentato a Sigfrido Ranucci è un atto infame. Colpire un giornalista significa voler spegnere la coscienza critica di un Paese. Il direttore e la redazione del Corriere della Calabria esprimono piena solidarietà a Ranucci, alla sua famiglia ed alla redazione di Report. Chi fa della paura un’arma trova nella stampa libera un nemico naturale perché la libertà di stampa non si minaccia, si difende». (redazione@corrierecal.it)

