Il Cosenza cerca risposte a Potenza: oggi sfida al Sorrento – PROBABILI FORMAZIONI

COSENZA C’è una domanda che oggi, più delle altre, accompagna il Cosenza nel viaggio verso il “Viviani”: quanto ha davvero pesato la sconfitta con l’Atalanta Under 23? Una battuta d’arresto inattesa, indigesta, che ha improvvisamente interrotto l’inerzia positiva di una squadra che sognava la vetta e che ora si ritrova a inseguire, con sette punti da recuperare e tante risposte ancora da trovare.

La trasferta contro il Sorrento – che si giocherà a Potenza – non sarà tra le più agevoli. Non lo è mai quando in palio c’è qualcosa di più dei semplici punti. Perché questa, per i rossoblù di Antonio Buscè, sarà una partita che va oltre il risultato: è la cartina al tornasole di un gruppo chiamato a dimostrare di saper reggere l’urto delle difficoltà (interne ed esterne) e di saper ripartire.

La rosa, tra infortuni e carenze strutturali, non consente molte rotazioni, anche se Buscè appare intenzionato a cambiare qualcosa nell’undici titolare. «Qualcuno – ha detto ieri il tecnico in un video diffuso dal club – è stato spremuto come un limone e ha bisogno di recuperare un po’ sotto tutti i punti di vista». Mancheranno sicuramente Begheldo, ancora ai box dopo la distorsione alla caviglia, e Arioli, alle prese con la pubalgia. Il neoarrivato Giacomo Beretta, che sta lavorando per ritrovare la miglior condizione, potrà probabilmente giocare qualche minuto in più.

Capitolo tifosi: se allo stadio “San Vito-Marulla” la protesta nei confronti della società continua senza sosta, lontano da casa il clima come sempre sarà diverso. I tifosi rossoblù ci saranno, e si faranno sentire. Sono 550 i biglietti messi a disposizione dei sostenitori cosentini. Alle 14.30 il fischio d’inizio. (f.v.)

Probabili formazioni

SORRENTO (3-5-2): Harrasser; Colombini, Carillo, Solcia; Cangianiello, Riccardi, Franco, Cuccurullo, Tonni; D’Ursi, Santini. All.: Conte

COSENZA (4-3-2-1): Vettorel; Cimino, Dametto, Caporale, Ferrara; Kouan, Langella, Garritano; Ricciardi, Florenzi; Mazzocchi. All.: Buscè

