Sangue sulla Statale 106 a Crotone: giovane motociclista muore in un incidente

la tragedia

CROTONE Un giovane centauro ha perso la vita oggi a causa delle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto lungo la statale 106 ionica, in territorio del comune di Crotone. La vittima, Giovanni Grande, di 19 anni, viaggiava a bordo di una moto che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un’autovettura che procedeva sulla stessa corsi di marcia, in direzione nord. Nell’impatto tra i due mezzi il 19enne è stato catapultato violentemente sull’asfalto, riportando traumi molto gravi, tanto che i sanitari del 118 dell’ospedale di Crotone, immediatamente accorsi sul luogo dell’incidente, lo hanno affidato ai colleghi dell’elisoccorso nel frattempo chiamati ad intervenire per trasportarlo al nosocomio di Catanzaro. Dove, però, il giovane è arrivato già privo di vita. Il tratto della strada statale 106 interessato dal sinistro è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire agli agenti della Polizia stradale di effettuare i rilievi. (AGI)

