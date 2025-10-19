Skip to main content

19/10/2025
Rieti

Assalto al pullman del Pistoia basket, morto l’autista

Negli scontri sarebbe stato colpito da un mattone

Pubblicato il: 19/10/2025 – 23:25
ROMA È morto l’autista del pullman che trasportava i tifosi della squadra di basket Estra Pistoia dopo che alcuni tifosi della Sebastiani Basket hanno assaltato il mezzo al termine della gara di A2 Rieti-Pistoia. A confermarlo è la Polizia di Rieti, luogo delle violenze. Dopo la partita al PalaSojourner, i tifosi reatini hanno assaltato il pullman che trasportava i tifosi biancorossi in trasferta con lancio di pietre e oggetti contundenti. Secondo quanto riporta Pistoiasport, l’autista del pullman è stato colpito da un mattone.

