Catanzaro, il bivio di Aquilani: con il Padova è l’ora della verità – PROBABILI FORMAZIONI

CATANZARO “Se non ora, quando?” È questa la domanda che aleggia sullo spogliatoio del Catanzaro alla vigilia di una sfida che potrebbe segnare un bivio importante della stagione. Dopo sette giornate senza vittorie (sei pareggi e una sconfitta), le Aquile tornano in campo al “Ceravolo” con l’obiettivo di dare un segnale chiaro, dentro e fuori dal campo. Di fronte ci sarà il Padova, una neopromossa con due punti in più in classifica ma che, al netto del colpo esterno a Monza, non ha ancora mostrato un’identità granitica. Diverso è il caso del Catanzaro, che dopo due stagioni in cui ha sfiorato la promozione in Serie A, si ritrova oggi con un bagaglio di aspettative disattese e una tifoseria in attesa di risposte convincenti.

Non sarà in panchina Alberto Aquilani, squalificato dopo il turbolento finale di Monza, ma il tecnico ha comunque voluto trasmettere la sua energia alla vigilia del match. In conferenza stampa ieri il suo messaggio è stato chiaro: non è tempo di cercare alibi, serve una reazione vera. La parola chiave, più volte ripetuta, è stata cattiveria. Aquilani ha riconosciuto che in diverse partite il Catanzaro avrebbe anche meritato di più, ma a mancare è stata spesso la fame, la determinazione nei momenti chiave. Sul fronte formazione, i problemi non mancano. Restano fuori Pompetti, Di Francesco e Frosinini, mentre Bettella è in dubbio fino all’ultimo. «L’assenza di Di Francesco pesa tanto – ha detto il tecnico – è uno di quelli che può fare la differenza». Qualche sorriso lo regalano invece i giovani: rientra Liberali dopo l’impegno con l’Under 20, e Aquilani non esclude che possa essere il suo momento. «Sta crescendo bene, anche l’esperienza in Nazionale gli ha dato fiducia. Vedremo se partirà dall’inizio o entrerà a gara in corso».

Anche Cissé, alla prima chiamata con l’U21, è stato citato come segnale positivo in un momento delicato, ma che può diventare un trampolino di rilancio.

Sul Padova, l’analisi del tecnico è stata misurata. Ha riconosciuto l’organizzazione dei veneti e la buona prestazione a Bari, ma ha preferito guardare dentro casa. «Ora dobbiamo pensare solo a noi. Non possiamo più aspettare. Serve una svolta». Il Catanzaro è atteso da una serata che può valere più dei tre punti: in palio c’è la fiducia dell’ambiente, la credibilità di un gruppo e forse anche parte del futuro dell’allenatore. I tifosi aspettano segnali, e il tempo delle giustificazioni sembra ormai scaduto. Fischio d’inizio alle 19.30. Al “Ceravolo” servirà una prova di carattere. E forse, anche di cuore. (redazione@corrierecal.it)

Probabili formazioni

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Brighenti, Antonini, Di Chiara; Cassandro, Pontisso, Petriccione, Favasuli; D’Alessandro, Cisse; Iemmello. All.: Aquilani

PADOVA (3-5-2): Fortin; Faedo, Sgarbi, Perrotta; Capelli, Fusi, Harder, Varas, Barreca; Bortolussi, Bonaiuto. All.: Andreoletti

