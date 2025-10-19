Skip to main content

19/10/2025
i record

Il pilota cosentino Ermanno Quintieri scrive la storia della Porsche Cup Suisse – FOTO

Il 17enne chiude la sua prima stagione tra i grandi con numeri da fuoriclasse: pole, podio e una rimonta da applausi nell’ultimo round

Pubblicato il: 19/10/2025 – 12:23
COSENZA Si conclude con un’impresa da incorniciare la prima stagione automobilistica del giovane pilota cosentino e orgogliosamente calabrese, protagonista assoluto della Porsche Cup Suisse 2025
Al termine di un’annata ricca di risultati e record, chiude il campionato in quarta posizione assoluta, coronando un debutto di altissimo livello. Appena al suo primo anno in auto – direttamente dal karting -, Ermanno ha scritto pagine di storia nel mondo Porsche, stabilendo record che lo proiettano tra i talenti più promettenti del panorama internazionale: pilota più giovane al mondo (17 enne) ad aver conquistato una pole position in una Porsche Cup e unico pilota nella storia ad aver ottenuto pole position e podio nella stagione d’esordio, arrivando direttamente dal karting.


L’ultimo round della stagione ha offerto l’ennesima dimostrazione del suo talento: partito dall’ultima posizione in griglia a causa di una penalità, Quintieri ha dato vita a una rimonta spettacolare, chiudendo la gara in quarta posizione dopo una serie di sorpassi mozzafiato e un passo gara tra i migliori in pista.
Un risultato che, oltre a confermare la sua velocità, ha mostrato la determinazione, la maturità e la freddezza di un pilota capace di lottare fino all’ultimo giro.
Con una stagione d’esordio da record e una mentalità vincente, Ermanno Quintieri, si conferma come uno dei nuovi volti più promettenti del motorsport internazionale, pronto a continuare la sua scalata nel mondo GT nel 2026.

