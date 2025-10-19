Padova di misura al Ceravolo: i veneti sfruttano gli errori dei catanzaresi e fanno bottino pieno

calcio serie b

CATANZARO Il posticipo dell’ottava giornata tra Catanzaro e Padova al “Ceravolo” finisce con una vittoria di misura per i veneti che sfruttano gli errori dei calabresi facendo bottino pieno. Già al ventesimo un disimpegno sbagliato di Antonini fa scappare in campo aperto Lasagna che vede murata la sua conclusione da Pigliacelli. Più tardi arriva l’occasione anche per i padroni di casa, dopo una serpentina di Cisse e assist per Iemmello che al limite dell’area tira fuori. Al minuto 28 Verrengia è costretto ad alzare bandiera bianca lasciando il posto a Di Chiara. Ancora Pigliacelli salva i suoi due volte in pochi secondi, prima su Crisetig e poi su Lasagna. Ma sul successivo corner non può fare nulla sull’incornata di testa di Perrotta che, tutto solo al centro dell’area, trova il palo-gol vincente. Per il Catanzaro ci sarebbe anche l’occasione di pareggiare: Faedo atterra Pontisso e il fallo è punito con un calcio di rigore. Iemmello sul dischetto trova, però, la super risposta di Fortin. Nella ripresa i calabresi tengono il pallino del gioco, ma non riescono a sfondare il muro avversario. L’ultima opportunità è un tiro di Cisse deviato da Fortin. Per il Catanzaro, ancora senza vittorie, è crisi nera, il Padova trova tre punti d’oro che la proiettano a metà classifica.

Il tabellino

CATANZARO (3-4-2-1)

Pigliacelli 7; Brighenti 5.5, Antonini 5.5, Verrengia 6 (28’pt Di Chiara 6); Cassandro 5.5 (14’st Nuamah 5.5), Pontisso 6 (1’st Pittarello 5.5), Petriccione 5.5, Favasuli 5.5 (34’st D’Alessandro); Oudin 5 (1’st Rispoli 6), Cisse 5.5; Iemmello 5. In panchina: Marietta, Bashi, Pandolfi, Liberali, Alesi, Buso, Buglio. Allenatore: Aquilani (squalificato, in panchina Agnelli) 5

PADOVA (3-5-2)

Fortin 7; Faedo 5.5, Sgarbi 6.5, Perrotta 7; Ghiglione 6.5, Fusi 6 (17’st Harder 6), Crisetig 6.5 (25’st Di Maggio 6), Varas 6.5, Barreca 6.5; Bortolussi 6, Lasagna 6.5 (17’st Buonaiuto 6). In panchina: Mouquet, Sorrentino, Belli, Seghetti, Boi, Bacci, Favale, Villa, Tumiatti. Allenatore: Andreoletti 7.

ARBITRO: Galipò di Firenze 6

RETE: 32’pt Perrotta

NOTE: nuvoloso, circa 14 gradi; terreno in erba naturale; Spettatori: 7953; Fortin para un rigore a Iemmello al 35’pt. Ammoniti: Cassandro, Pontisso, Brighenti, Fusi, Fortin, Buonaiuto, Sgarbi. Angoli: 8-4. Recupero: 3′ pt, 4′ st.